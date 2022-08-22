Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 169 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 72 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 22 августа предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 117 213. Из них 169 – за последние 24 часа.

Победили болезнь 72 орловца. Всего закрытых больничных в области – 113 601.

В больницы госпитализировали 12 человек. За последние сутки никто не умер. Общее число жертв коронавируса на Орловщине с начала пандемии – 1 939.