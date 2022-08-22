"КамАз" с зерном перевернулся в Болховском районе

Грузовик перевернулся в Болховском районе Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области перевернулся груженый зерном "КамАз". Водитель грузовика оказался зажат в опрокинувшемся автомобиле.

ДТП случилось вечером в минувшую субботу, 20 августа. Мужчина вел грузовик с прицепом и в какой-то момент, в районе деревни Сурьянино Болховского района, не справился с управлением. Машину занесло, она съехала в кювет и перевернулась. На помощь прибыли спасатели, медики, полицейские.

- Пожарные провели деблокировку водителя из автомобиля, от госпитализации он отказался. Движение на автодороге было перекрыто частично, регулировалось сотрудниками ГИБДД. Пожарные помогли отбуксировать автомобиль с места ДТП, а после смыли с дорожного полотна последствия аварии, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.