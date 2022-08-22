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Общество22 августа 2022 6:15

Орловский губернатор поздравил жителей с Днем Государственного флага

Он отмечается 22 августа
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

22 августа отмечается День государственного флага России. С праздником жителей Орловской области поздравил губернатор Андрей Клычков.

- Россия переживает самый сложный этап в своей новейшей истории. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации мужественно выполняют боевые задачи, чтобы искоренить неонацизм на Украине, принести мир народу Донбасса, защитить национальные интересы нашей страны. Все это происходит в условиях необъявленной гибридной войны, которую ведет против России коллективный Запад во главе с США. И в этих условиях наш Государственный флаг, как и Красное Знамя Победы, объединяет всех, кто борется за правду и справедливость, за мир и безопасное будущее Отечества,- отметил Андрей Клычков.

Глава области пожелал жителям здоровья, уверенности в своих силах, единства и сплоченности, мира и добра, новых успехов на благо Орловщины и всей страны.