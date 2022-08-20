Жительницу Мценска мошенники развели на деньги по смс

Молодая амчанка перевела деньги мошенникам Фото: Нина СОКОЛОВА

18-летняя жительница Мценска попалась в лапы телефонных мошенников, приславших ей смс. Девушке написали, что ей одобрен кредит и нужно всего лишь внести предоплату для его получения.

Амчанка так и поступила. Лже-работникам банка она перевела сперва 4500 рублей, но ей сказали, что платеж не прошел. Тогда она перечислила еще 4300 рублей, а мошенники потребовали еще и заплатить страховку в размере 11 тысяч. Тогда девушка засомневалась и попросила вернуть уже внесенную сумму, но не тут-то было.

- Звонившие отметили, что сделать этого не могут, так как якобы средства еще не поступили на счета, и она должна приехать в Санкт-Петербург чтобы оформить заявление на возвращение суммы. После этого разговора гражданка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские завели уголовное дело и ищут преступников.

Орловцам напоминают, что не стоит перезванивать по подозрительным номерам, указанным в поступающих смс-сообщениях. Не переводите денежные средства на счета, диктуемые вам неизвестными. В случае необходимости осуществления какой-либо денежной операции – обратитесь в кредитную организацию, позвонив по номерам, указанным на банковской карте либо на официальном сайте, или же придя туда лично