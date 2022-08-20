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Общество20 августа 2022 8:17

В Орловской области пока что не собираются возвращать ковидные ограничения

Заболеваемость в регионе выше, чем в среднем по России
Нина СОКОЛОВА
В Орловской области заболеваемость ковидом растет, но жесткие ограничения пока что возвращать не планируется

В Орловской области заболеваемость ковидом растет, но жесткие ограничения пока что возвращать не планируется

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области растет число заболевших ковидом. Возобновлять ограничительные меры в регионе пока не планируют.

Эпидемиологическую ситуацию в области обсудили на заседании комитета облсовета по здравоохранению. На данный момент показатели по заболеванию COVID-19 на Орловщине, в сравнении со средними по России, превышены. За последнюю неделю было выявлено 885 случаев заражения. В основном ковидом болеют орловцы в возрасте от 40 до 64 лет, а также дети до 6 лет.

Уровень коллективного иммунитета в регионе по-прежнему остается низким.

На заседании было отмечено, что контроль изоляции заболевших и контроль за масочным режимом в помещениях соцобслуживания и медучреждениях собираются усилить. На данном этапе возвращать прежние ограничительные меры в области не собираются.