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Общество19 августа 2022 12:08

В Орловской области на соцвыплаты ушло более 30 миллиардов рублей

Большую часть из них составили пенсии
Нина СОКОЛОВА
Только на выплату пенсий было направлено 29 миллиардов рублей

Только на выплату пенсий было направлено 29 миллиардов рублей

Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области на соцвыплатыушло более 30 миллиардов рублей. Большую часть из них составили пенсии.

За семь месяцев этого года на счета к орловцам, получающим пособия, отправили свыше 30 миллиардов рублей. Ворловском отделении Пенсионного фонда уточнили, что такие выплаты получают больше 370 тысяч жителей региона.

Только на выплату пенсий было направлено 29 миллиардов рублей. Остальные средства выплатили получателям пособия по беременности, малообеспеченным семьям и тем, кто оформил ежемесячную выплату из маткапитала.