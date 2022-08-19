Орловцы могут поучаствовать в литературном фестивале «Война и миръ». Он состоится 27 августа в Тульской области.

Межрегиональный литературный кемпинг стартует 27 августа в родовой усадьбе Льва Толстого «Никольское-Вяземское» в Тульской области, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В рамках кемпинга пройдет еще один конкурс – «Золото русской литературы». Те, кто сможет дойти до полуфинала, на протяжении недели будут проживать на территории кемпинга. Для них подготовят культурную программу. Гости усадьбы побывают в Тульском Кремле, Ясной Поляне, усадьбе Шеншиных. Планируются и мастер-классы по ораторскому мастерству.

В конце пройдет фестиваль на территории усадьбы «Николо-Вяземское». Сюда приедут театральные коллективы из Орла, Тулы и Москвы. Посещение фестиваля бесплатное.

КОГДА? ГДЕ?

27 августа, 11.00. Тульская область, Чернский район, село Никольское-Вяземское