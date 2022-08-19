Колпнянский район дополнительно получил свыше 6 миллионов рублей на ремонт дорог

Фото: пресс-служба правительства региона

Колпнянский район дополнительно получил 6 миллионов 300 тысяч рублей на ремонт дорог. Средства поступили 1 августа.

Помимо средств для Колпнянского района, из дорожного фонда Орловской области 358 миллионов рублей на эти же цели выделили для муниципалитетов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Часть объектов, ремонт которых запланирован на следующий год, отремонтируют в 2022. Так, в Колпне в ближайшее время начнутся работы на улице Чкалова. Подрядчик отремонтирует проезжую часть, появятся новые бордюры и обновятся тротуары.

Уже начат капремонт дороги общего пользования местного значения Фошня – Клевцово Ярищенского с/п. Рабочие уже отремонтировали два километра, сейчас они засыпают песком основание. Потом здесь появится щебенка. Отремонтируют дороги и в нескольких селах.

Всего в 2022 году в регионе заключили муниципальных контрактов на 27 миллионов 126 тысяч рублей.