В Орловской области после обрушения крыши в техникуме Болхова возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело после обрушения крыши в техникуме в городе Болхове. Кровля на площади в 200 квадратов упала 13 августа в техникуме агробизнеса и сервиса.

К счастью, в происшествии никто не пострадал, ведь учебный год еще не начался. Однако ущерб от упавшей в спортивном зале крыши оценили больше чем в полтора миллиона рублей. По версии следствия, к такому происшествию привела халатность должностных лиц.

- Проверка показала, что в рамках приемки учебных заведений к началу учебного года осмотр здания в начале августа носил визуальных характер, конструктивные составляющие не изучались, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

До старта занятий осталось всего пару недель, как быть студентам - не ясно. Приказ о приемке полуразрушенного техникума, естественно, не подписан.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Повлекло обрушение крыши и причинение ущерба бездействие должностных лиц БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», а также Департамента образования Орловской области, а именно неисполнение обязанностей по содержанию в надлежащем состоянии здания, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Орловской области.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Пока что продолжается расследование.