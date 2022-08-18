В Орле 39-летний южанин обнес два гипермаркета

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле 39-летний мужчина обнес два гипермаркета. Он похитил продукты и выпил спиртное.

Уроженец одного из южных регионов страны наведался в гипермаркеты на Михалицына и Московском шоссе. В магазинах он воровал продукты, а также распивал неоплаченный алкоголь прямо в торговом зале. Это заметили продавцы и вызвали росгвардейцев, которые задержали мужчину и передали полицейским.

- За неделю личный состав управления вневедомственной охраны отработал более ста тревожных сигналов. Задержаны шесть орловцев, подозреваемых в нарушениях административного законодательства, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.