В столкновении фуры с легковушкой под Орлом пострадала девочка

В ДТП пострадала маленькая пассажирка легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области ребенок пострадал в столкновении большегруза и легковушки. Фура "Ивеко" врезалась в "Фольксваген" сзади.

ДТП случилось днем 17 августа на трассе М-2 "Крым". Обе машины ехали со стороны Курска в сторону Москвы, на 391 километре фура, за рулем которой был 64-летний водитель, ударила попутный "Фольксваген".

В итоге маленькая пассажирка легковой иномарки, девочка 11-ти лет, получила телесные повреждения в аварии. 73-летний водитель автомобиля не пострадал, сообщает региональная Госавтоинспекция.