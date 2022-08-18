Фото: газета "Болховские куранты"

В Орловской области Кривцовский мемориал благоустроят до середины осени. Работы ведутся в Болховском районе.

Об обновлении мемориала рассказали в пресс-службе правительства со ссылкой на местную газету «Болховские куранты». Работы ведутся по программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества».

Подрядчик уже успел выложить 600 квадратных метров брусчатки и 600 метров бордюра. В планах благоустройство прилежащей территории. Здесь установят скамейки, ограждение, урны, а также план-схему памятника.

На ремонт было выделено 13 миллионов рублей. Работы завершат 15 октября.