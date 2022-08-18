Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Трое орловцев пострадали в ДТП в Мценске. Столкновение произошло на улице Тургенева.

О происшествии сообщила региональная автоинспекция. Оно произошло 17 августа, около 20.15. 61-летний водитель управлял Ладой «Веста» и столкнулся с «ВАЗом».

В итоге водитель «Лады» и два пассажира «ВАЗа» получили телесные повреждения. Для обесточивания и исключения возгорания на место выезжали спасатели.

Всего за сутки в Орловской области произошло 12 ДТП. Пять человек пострадали, а девять получили травмы, из двое – несовершеннолетних.