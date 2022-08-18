Орловское заксобрание предложило уголовно наказывать наркозависимых за отказ от лечения

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Орловский облсовет предложил уголовно наказывать наркозависимых, если те отказываются лечиться. Соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму.

Тему подняли 16 августа на заседании комитета по законодательству и правопорядку. Члены орловского заксобрания предлагают ввести жесткую ответственность для тех, кто не желает лечиться от наркомании и не хочет проходить реабилитацию. Отметим, что речь идет о наказании не в виде лишении свободы, а об исправительных работах.

- На протяжении шести лет в системе профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, есть законодательный пробел. Лица, которые неоднократно попадают в поле зрения, по решению суда должны проходить лечение. На реабилитацию, социализацию и прочее, государством тратятся огромные деньги, а граждане просто игнорируют решение суда и продолжают употреблять запрещенные вещества. Только в Орловской области «уклонистов» почти 700 человек, это треть от числа лиц, которые попадают в поле зрения ведомства, - рассказал Александр Ставцев, начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области.