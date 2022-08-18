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Общество18 августа 2022 6:15

В Орле проверяют владельцев оружия, живущих рядом со школами

Росгвардейцы проконтролируют больше сотни человек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В Орловской области перед началом нового учебного года силовики проверяют владельцев оружия, живущих неподалеку от школ. В областном центре таких больше ста человек.

Проверку ведут сотрудники Росгвардии, посещают тех орловцев, у кого есть официально зарегистрированное оружие и они живут не больше чем в полукилометре от учебных заведений. Силовики смотрят, в порядке ли документы, правильно ли хранятся стволы и боеприпасы.

- В областном центре вблизи от мест проведения праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года, проживает 112 владельцев гражданского оружия. В настоящее время уже проверен 81 владелец оружия, составлен один административный протокол по факту нарушения сроков продления разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, - рассказал Сергей Прилепский, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу.

Всего на учете в регионе состоит больше 8000 владельцев гражданского оружия, причем в этом году их количество уже увеличилось на 200 человек.