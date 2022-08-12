В Ливнах появится виртуальный концертный зал. Центр молодежи «Лидер» победил в конкурсе Министерства культуры.

Конкурс на создание виртуальных концертных залов в городах России проводился Министерством в рамках национального проекта «Культура». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Всего в 2022 году со всей страны поступило 211 заявок из 60 регионов. Победителями стали 80 культурных учреждений, среди которых и Ливенский центр.

Виртуальный концертный зал позволяет проводить прямые трансляции концертов, выступления народных коллективов.

– С появлением виртуального концертного зала жители города смогут в высоком качестве смотреть и слушать концерты лучших музыкантов страны, - рассказали в пресс-службе.