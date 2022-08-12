Орловец заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. В конце февраля 2022 года он выложил видеоролик с негативной оценкой спецоперации.

Пресс-служба орловского районного суда сообщила, что в суд поступил протокол об административном правонарушении. Согласно документу, местный житель выложил на странице «Вконтакте» видеозапись, где негативно высказался о проводимой специальной военной операции на территории Украины.

Мужчина явился на заседание, не отрицал размещение видеозаписи на странице в соцсети, однако посчитал, что он не заслуживает наказания, поскольку не хотел дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации.

– Судья, исследовав совокупность представленных материалов, установив вину в совершении указанного правонарушения, назначил ему административное наказание в виде административного штрафа размере 30 000 рублей, - сообщила пресс-служба орловского райсуда.

Поставление еще не вступило в законную силу. Орловец может обжаловать его в областном суде.