В Орловской области появится добровольческий батальон. Вступившие будут участвовать в специальной военной операции.

О формировании нового военного батальона на территории региона рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

– По линии Минобороны реализуется решение по формированию Орловского батальона – где будут только наши, орловские ребята, вместе, плечом к плечу, обеспечивать безопасность нашей родины. Военкомат ведет эту работу, собирает заявки. У нас уже достаточно большое количество обращений, - сообщил глава региона.

Также Клычков рассказал, что подписал дополнительный указ о поддержке жителей Орловщины, направленных в зону проведения специальной военной операции по контракту. За счет областного бюджета бойцам будет выплачивать единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, а дети военнослужащих смогут быть зачислены в образовательные организации с преимущественным правом.