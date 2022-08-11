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В Орловской области состоится экспедиция к истоку реки Орлик. На месте, где берет начало водоем, участники похода установят памятный знак В Орловской области состоится экспедиция к истоку реки Орлик. Участники похода установят памятный знак в месте, где берет начало водоем. Пройдет экспедиция в предстоящие выходные, 13-14 августа, в ней поучаствуют обычные орловцы, участники туристического сообщества «Походная романтика». Примечательно, что город Орел, получил свое наименование как раз благодаря небольшой реке Орлик, впадающей в центре города в Оку. - В рамках похода планируется посетить мемориал «Убитая деревня» и памятный камень, установленный на месте нахождения усадьбы великого русского поэта Жуковского. Помимо географической и исторической составляющей путешествия, будет присутствовать аспект, посвященный астрономии - именно на даты планируемой экспедиции, по мнению астрономов, придется максимум активности метеорного потока Персеиды, и наблюдать его лучше вдали от засвечивания иллюминацией населенных пунктов, - рассказал "Комсомолке" Денис Балагутин, организатор мероприятия, член Русского географического общества.