Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 103 случая COVID-19 за сутки. Выздоровел 31 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев в Орловской области достигло отметки 115 400. Из них 103 – за последние сутки.

Всего орловцы победили болезнь 112 649 раз. За последние сутки 31 человек закрыл больничный.

За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии в Орловской области держится на отметке 1 936.