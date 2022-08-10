Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле водитель «Форда» столкнулся с «Шевроле» и сбил дорожный знак. Один человек пострадал.

О происшествии сообщила региональная автоинспекция. ДТП случилось 9 августа в Орле, около 19.20.

Мужчина, управлявший «Фордом», двигался по улице Достоевского города Орла. В районе 15-го дома на улице Спивака столкнулся с другим автомобилем.

В результате столкновение с «Шевроле» привело к дальнейшему наезду на дорожный знак. Автомобиль его снес. 35-летний пассажир «Лачетти» получил телесные повреждения. Его отпустили.