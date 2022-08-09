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В Орле задержали мужчину с пакетиком «синтетики». Стражи порядка изъяли запрещенное вещество в Железнодорожном районе.

Экспертиза показала, что местный житель имел при себе 0,31 грамма синтетического наркотика. Он приобрел его для собственного употребления дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

– Противоправное деяние в сфере незаконного оборота наркотиков было выявлено полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 части первой. Расследование продолжается.