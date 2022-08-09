Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Мценске полыхал дом на улице Бунина. Пожар начался из-за грозового рязряда.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области рассказали, что сообщение о происшествии спасатели получили 8 августа, около 17.40.

Пожарные приехали, когда вся кровля квартиры полыхала. Сотрудникам МЧС удалось спасти часть имущества. Пострадавших нет, а предположительной причиной пожара является гроза.

В эти же сутки спасатели из Ливенского района потушили хозпостройку, с которой огонь мог перейти на жилой дом.

В момент приезда пожарных постройка горела открытым пламенем. Две бригады пожарных потушили возгорание. Пострадавших нет.