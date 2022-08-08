В Орловской области отремонтируют 13 медучреждений в 2022 году. На это потратят 588 миллионов рублей.

О модернизации первичного звена здравоохранения рассказала заместитель департамента здравоохранения региона Ольга Дубова на совещании, которое провел губернатор Андрей Клычков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На обновление медучреждений с 2021 по 2025 года направят свыше 3 миллиардов рублей.

– Запланировано проведение ремонтных работ на 13 объектах на сумму 279,97 миллиона рублей, в том числе на 8 фельдшерско-акушерских пунктах с объемом затрат 24,8 миллиона, - рассказали в пресс-службе правительства.

Детскую поликлинику в Ливнах планируют достроить в первом квартале 2023 года. Технический этаж уже готов. Сейчас ведутся работы по гидроизоляции и теплоизоляции фундамента. Также определяется подрядчик для капитального ремонта Колпнянской ЦРБ. На эти цели выделят 50 миллионов рублей.