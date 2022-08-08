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В Орловскую область поступило свыше 10 миллиардов рублей. Из них потратили уже 6,6 миллиарда.

Всего в 2022 году на Орловщину направят 20,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. О предварительных итогах рассказали на совещании в областной администрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Из федеральных средств 2,1 миллиарда рублей направили департаменту соцзащиты, 1,5 миллиарда – департаменту дорожного хозяйства, 775 миллионов – департаменту сельского хозяйства.

Из федеральных средств 2,1 миллиарда рублей направили департаменту соцзащиты, 1,5 миллиарда – департаменту дорожного хозяйства, 775 миллионов – департаменту сельского хозяйства.