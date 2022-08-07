Новая рабочая неделя начнется в Орле с дождей

Новая рабочая неделя в Орле начнется с дождей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле новая рабочая неделя, 8-12 августа, начнется с дождей, жара отступить Публикуем подробный прогноз погоды с понедельника по пятницу.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 8 августа ночью дождь, днем облачность переменная и небольшие осадки. На термометрах от +17 до +28, ветер северный 1 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Во вторник 9 августа и ночью, и днем будет пасмурно и дождливо. Температура снизится до +16..+24 градусов, ветер с севера 3 м/с., давление 748 мм рт.ст

В среду 10 августа столбики термометров покажут +15..+23 градуса. В ночное время ожидается дождь, днем без осадков. Ветер все также с севера, 3-4 м/с, давление на уровне 748 мм рт.ст.

На четверг 11 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. На термометрах +12..+24, давление и ветер прежние.

В пятницу 12 августа ожидается от +13 до +26. Переменная облачность, в дневное время без осадков, ночью небольшой дождь. Атмосферное давление понизится до 744-745 мм.рт.ст, ветер сменит направление на северо-западное, скорость 3-4 м/с.