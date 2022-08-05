Два жилых дома полыхало в Орловской области за сутки Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области горело два жилых дома. С пламенем пожарные боролись 4 августа.

Дом на улице Гагарина в Колпне загорелся вечером. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. Огонь оперативно ликвидировали. В строении выгорела стена в 5 квадратов, а сам дом удалось спасти.

Еще один бревенчатый жилой дом полыхал в тот же день поселке Свобода Мценского района ночью. Постройка сильно горела изнутри. Пожарные вынесли из дома два газовых баллона. В результате выгорело 20 квадратных метров жилья, обрушилась крыша.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области рассказали, что оба пожара обошлись без пострадавших, а причины возгораний установят специалисты.