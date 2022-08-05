Мужчина накопил штрафов ГИБДД на 85 тысяч рублей Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловец оплатил автомобильные штрафы только после ареста имущества. Лихач задолжал более 85 тысяч рублей.

Житель Хотынецкого района неоднократно нарушал правила дорожного движения на своем автомобиле, за что получил 30 штрафов. За это время сумма образовалась немаленькая – 85 тысяч рублей. Выплачивать их он, конечно же, не торопился.

- Судебный пристав-исполнитель вынес ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе, наложил арест на находящуюся в собственности дорогостоящую цифровую технику, - пояснили в пресс-службе УФССП по Орловской области.

Только после этого должник полностью погасил задолженность. Кроме того, за каждый не вовремя оплаченный штраф мужчина выплатит еще по тысяче рублей.