В Ливнах женщина попала под колеса легковушки

Машина сбила пешехода Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Жительница Ливен попала под колеса отечественной легковушки. С телесными повреждениями ее доставили в больницу.

ДТП случилось на улице Ямской в Ливнах накануне, 4 августа. «ВАЗ 21102», за рулем которого был 70-летний пенсионер, наехал на пешехода, которая шла справа налево по ходу движения машины. В результате аварии женщина травмировалась. Ей понадобилась госпитализация.

Как уточнили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, за сутки в Орловской области зарегистрировали 12 ДТП, в которых пострадали 4 человека.