В Орле прошел инклюзивный гала-концерт "Мы вместе"

Фото: orel-adm.ru

В Орле прошел инклюзивный гала-концерт. На мероприятии выступили особенные ребята с песнями, стихами и танцами.

По информации администрации Орла, инклюзивный концерт, участниками которого стали победители фестиваля-конкурса для людей с ограниченными возможностями «Мы вместе», прошел в парке Победы. Вместе с орловцами творческое мероприятие посетили и гости из соседних регионов.

Особенные ребята поразили зрителей своими талантами. Участники концерта пели песни, с душой читали стихи и танцевали. Теперь они со своими номерами поучаствуют в пятом Всероссийском фестивале-конкурсе «Мы вместе».