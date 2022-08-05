Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 73 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели лишь 20 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заражений коронавирусом в области –114 985. Из них 73 – за последние сутки.

Справились с болезнью за последние 24 часа 20 человек. Всего орловцы победили вирус 112 466 раз.

Медики госпитализировали 20 местных жителей за сутки. Умер 1 человек. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла 1 935 жизней в Орловской области.