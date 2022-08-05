Орловец фиктивно прописал иностранца и получил уголовное дело. Мужчине грозит штраф или принудительные работы.

Нарушение закона полицейские выявили в Болховском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Орловец получил три тысячи рублей за регистрацию иностранца в нежилом доме. Возбуждено уголовное дело по статье 322.2. уголовного кодекса.

За преступление орловцу помимо штрафа или принудительных работ может грозить лишение свободы, лишение права занимать определенные должности.