Знамя Победы подняли 5 августа в Орле

Такое же знамя взвилось над городом 5 августа 1943 года. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается празднование Дня города. Сегодня отмечается сразу две даты: 456-я годовщина со дня основания города, а также 79-я с момента его освобождения от врага в годы Великой Отечественной войны. По традиции, 5 августа подняли дубликат Знамени Победы,

Красный флаг подняли юнармейцы. Это копия знамени, которое 5 августа 1943 года взвилось над городом: его водрузили на дом №11 по Московской улице разведчики Василий Образцов и Иван Санько. В честь освобождения Орла Москва дала первый за годы войны салют из 120 орудий. 5 августа считается вторым днем рождения Орла.

В митинге приняли участники ветераны и труженики тыла

В честь праздничной даты в сквере Танкистов состоялось возложение цветов и митинг.

- Орел был освобожден огромной ценой – сотнями тысяч отданных жизней во имя мира. И в этот день, 79 лет назад над городом взвилось алое знамя Победы! Мы будем помнить об этом дне всегда! Мы каждый раз замираем, представляя, что пришлось пережить нашему народу, какие потери несла наша армия, отчаянно освобождая город, - обратился к присутствующим мэр Орла Юрий Парахин.

Собравшиеся вспомнили тех, кто погиб в боях за город

Празднование продолжается. Афишу событий можно посмотреть здесь.