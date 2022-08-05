Краеведческому музею передали помещение в торговых рядах Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловскому краеведческому музею безвозмездно передали помещение Торговых рядов. Часть исторического здания будет использоваться для хранения и изучения экпонатов и коллекций.

Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

- МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях передало в безвозмездное пользование Орловскому краеведческому музею нежилое помещение площадью 3 503,8 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Здание торговых рядов является объектом культурного наследия федерального значения. В XIX и в начале XXвека, вплоть до революции, они были большим торговым центром, где находились магазины известных купцов: Калашниковых, Русановых, Домогацких, Бухвостовых.

В настоящее время здание переживает не лучшие времена, невооруженным глазом видно, что оно нуждается в ремонте.