Орловская область направила 22 тонны льна в Бельгию. Это не первый раз в году, когда регион экспортирует продукцию в другую страну.

Об отправке пробной партии сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Масличный лен отправился в Бельгию в августе 2022 года.

Специалисты проконтролировали продукцию перед отправкой и установили, что она соответствует необходимым требованиям к качеству и безопасности. Лен был на карантине, а документы от Россельхознадзора оказались в порядке.

Орловская область с начала года экспортировала 3,6 тысяч тонн льна в Латвийскую республику.