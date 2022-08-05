Фото: со страницы Андрея Клычкова

Андрей Клычков вручил выдающимся орловцам медали. Во время торжественного мероприятия впервые презентовали Меч Победы.

Губернатор Орловщины в социальных сетях рассказал, что награждение прошло в академическом театре имени Тургенева накануне празднования 456-го Дня рождения и 79-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В торжественных мероприятиях, вместе с другими государственными символами, в первый раз поучаствовал Меч Победы – символ силы нашего народа.

Профессионалы своего дела получили региональные награды: знак отличия «За заслуги перед Орловской областью», медаль «За трудовые успехи», а также медаль Тургенева.

– Эти награды получили талантливые руководители, люди, которые внесли большой личный вклад в развитие нашей промышленности, агропромышленного комплекса, развитие районов, преумножили культурное достояние региона, - сообщил Андрей Клычков.

Афишу мероприятий, посвященных празднованию Дня города, смотрите здесь.