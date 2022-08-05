Фото: со страницы Андрея Клычкова

В Орле появился кванториум на базе гимназии №19. Школьники получили уникальное оборудование.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях. Школьники по достоинству оценили новые приборы.

Оборудование упростить решение задач из курса химии и физики. Используя лазер, школьники сделали подарок главе региона – эмблему с деревом-картой Орловщины.

Клычков выразил уверенность в том, что ребята идут правильной дорогой. Кванториум поможет им получить больше знаний, которые можно использовать в науке и на производстве.