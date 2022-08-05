Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Геннадий Зюганов наградил одаренных орловцев. Победители конкурса «Земля талантов» получили награды и дипломы.

Пресс-служба правительства Орловской области сообщает, что конкурс детского и юношеского творчества провели среди ребят от 7 до 17 лет в нескольких номинациях: вокале, хореографии и литературном творчестве.

В конце мероприятия состоялся гала-концерт. На нем чествовали лауреатов 2022 года.

В номинации «Художественное чтение» победили Владислава Золотухина и Залина Джафарова. Вероника Панкратова, Тарасова Анна и Полина Стогнуто продемонстрировали лучший вокал.

Лучшим вокальным коллективом стал хор «Музыкальные горошины», а в хореографии не было равных любительскому коллективу «Росинка» и студии танца «Перезагрузка».

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов вручил награды, дипломы и подарки в руки победителям и поблагодарил участников и организаторов.