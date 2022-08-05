Фото: пресс-служба правительства региона

«Губернаторский контроль» проинспектировал ремонт дворов и дорог в Ливенском районе. Райцентру выделили около 37 миллионов рублей на благоустройство в 2022 году.

Рабочая группа посетила несколько дворов: на улицах Фрунзе и Индустриальной, а также улице Мира. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Также специалисты проконтролировали капитальный ремонт краеведческого музея и двух дорог. В Ливнах уже благоустроено 25 дворов и 10 общественных мест.

В районе специалисты проверили укладку асфальта в селе Беломестное и населенном пункте Совхозный. Некоторые из объектов ремонтируют с опережением сроков. Рабочая группа высоко оценила работы.

На реализацию национальных проектов в Ливенском районе направили 36,8 миллиона рублей в 2022 году.