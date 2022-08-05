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Общество5 августа 2022 6:10

Леонид Рошаль посетил Орел

Именитый доктор встретился с врачами региона
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Орел в преддверии Дня города посетил Леонид Рошаль. Именитый врач, уроженец Орловской области, встретился с представителями медицинского сообщества.

Побеседовать с доктором медицинских наук, профессором собралось около 500 человек: это и врачи, и студенты-медики, и волонтеры. Речь шла о проблемах медицины.

- Был затронут широкий круг вопросов, имеющих прикладное значение для регионального здравоохранения: дублирование категорий льготников, постановка на диспансерный учет лиц с впервые выявленной патологией, решение кадрового дефицита в медучреждениях через систему распределения на работу в сельской местности и другие, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Леонид Рошаль ответил на вопросы присутствующих, а некоторые взял на контроль как Президента Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата».