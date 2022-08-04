Зюганов наградил орловского губернатора Клычкова медалью

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Геннадий Зюганов наградил орловского губернатора Анрея Клычкова медалью. Памятную награду ЦК КПРФ получили и другие жители области.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", 4 августа глава коммунистической партии вручил медали "В ознаменовании столетия образования СССР". Помимо главы Орловской области, ее также удостоились сенатор Василий Иконников, председатель орловского отделения Всероссийской организации ветеранов Николай Кутузов, и.о. главы Троснянского района Артем Левковский, председатель реготделения организации "Дети войны" Тамара Сиянова, директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин, председатель союза офицеров Сергей Успенский, председатель реготделения женского союза "Надежда России" Марина Франко, Почетный гражданин Орловской области Владимир Хахичев, ветеран КПРФ Вячеслав Соколов.

Геннадий Зюганов сейчас находится в Орловской области с рабочим визитом, он посетил регион в преддверии празднования Дня города Орла, который отмечается 5 августа.