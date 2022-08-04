Орловцы перечислили мошенникам почти полмиллиона рублей Фото: Нина СОКОЛОВА

Двое орловцев лишились сбережений, отправив их на «безопасный» счет. Телефонные мошенники обогатились на 465 тысяч рублей.

За прошлые сутки на удочку аферистов попались сразу двое: 74-летняя пенсионерка и 33-летний мужчина. По распространенной схеме аферисты звонили своим жертвам и говорили, что их деньги пытаются похитить, и надо срочно перевести их на «безопасный счет».

Опасаясь за свои сбережения, орловцы последовали рекомендациям звонивших, после чего лишились своих денег. А дистанционные мошенники получили 465 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, по каждому факту полицейские возбудили уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Поиском аферистов занимаются сотрудники полиции.