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Происшествия4 августа 2022 14:15

Двое орловцев лишились сбережений, отправив их на «безопасный» счет

Телефонные мошенники обогатились на 465 тысяч рублей
Нина СОКОЛОВА
Орловцы перечислили мошенникам почти полмиллиона рублей

Орловцы перечислили мошенникам почти полмиллиона рублей

Фото: Нина СОКОЛОВА

Двое орловцев лишились сбережений, отправив их на «безопасный» счет. Телефонные мошенники обогатились на 465 тысяч рублей.

За прошлые сутки на удочку аферистов попались сразу двое: 74-летняя пенсионерка и 33-летний мужчина. По распространенной схеме аферисты звонили своим жертвам и говорили, что их деньги пытаются похитить, и надо срочно перевести их на «безопасный счет».

Опасаясь за свои сбережения, орловцы последовали рекомендациям звонивших, после чего лишились своих денег. А дистанционные мошенники получили 465 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, по каждому факту полицейские возбудили уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Поиском аферистов занимаются сотрудники полиции.