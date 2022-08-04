В Болховский дом-интернат с проверкой нагрянул прокурор

В соцучреждении оказалось не без нарушений. Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Зампрокурора Орловской области проверил Болховский дом-интернат. В учреждении выявили ряд нарушений.

Соблюдение прав жильцов Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов проверил заместитель прокурора области Сергей Панкратов вместе с сотрудниками нескольких ведомств.

- Проверяющими выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Помимо этого, Сергей Панкратов провел личный прием. По каждому обращению назначили проверки, результаты которых находятся на прокурорском контроле.