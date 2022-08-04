Митинг Памяти прошел в Орле 4 августа

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле состоялся митинг Памяти. В сквере Комсомольцев почтили и вспомнили тех, кто воевал за освобождение города.

Накануне 79-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков митинги проходят в разных районах областного центра. В Заводском сегодня возложили цветы к памятнику Героям-комсомольцам.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны: участник Сталинградской битвы Александр Максимович Ширшов, труженик тыла Леонид Николаевич Чублуков, дети войны Николай Иванович Ноздрин и Антонина Михайловна Матвеева. Именно сегодня Леониду Чублукову исполнилось 94 года, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Ветеранов поздравили с важной датой, поблагодарили за подвиг их поколения. Память погибших и умерших почтили минутой молчания.