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Общество4 августа 2022 9:26

Митинг Памяти прошел в Орле 4 августа

В сквере Комсомольцев вспомнили тех, кто воевал за освобождение города
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле состоялся митинг Памяти. В сквере Комсомольцев почтили и вспомнили тех, кто воевал за освобождение города.

Накануне 79-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков митинги проходят в разных районах областного центра. В Заводском сегодня возложили цветы к памятнику Героям-комсомольцам.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

- Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны: участник Сталинградской битвы Александр Максимович Ширшов, труженик тыла Леонид Николаевич Чублуков, дети войны Николай Иванович Ноздрин и Антонина Михайловна Матвеева. Именно сегодня Леониду Чублукову исполнилось 94 года, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Ветеранов поздравили с важной датой, поблагодарили за подвиг их поколения. Память погибших и умерших почтили минутой молчания.