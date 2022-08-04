Вынесен приговор директору фирмы, в сговоре укравшему деньги на ремонт мостов в Орле и области

В Орле суд приговорил директора ООО "Ремспецмост"к 4,5 годам за решеткой. Фемида вынесла решение по делу о похищении 76 миллионов рублей на реконструкции мостов в областном центре и Ливенском районе.

Громкое дело о мошенничестве рассмотрел Советский районный суд, судили директора белгородской фирмы по статье о мошенничестве.

- Ранее, в рамках реализации национального проекта в Орловской области была начата реконструкция моста Дружбы, Красного моста в городе Орле, а также моста в Ливенском районе Орловской области. Подрядной организацией по всем трем объектам выступало одно ООО. В ходе следствия установлено, что в период с 2019 года по 2021 год, руководитель данной организации, действуя в составе организованной группы с учредителем юридического лица и лицами из числа сотрудников администраций Орловской области и города Орла, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Бюджетные деньги заговорщики выводили через фирмы-однодневки и тратили их на свои нужды.

- Всего похищено более 76 миллионов рублей. В результате незаконных действий бюджету Орловской области и муниципальному образованию город Орел причинен ущерб в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Суд поддержал позицию гособвинения и вынес приговор: четыре с половиной года в колонии общего режима. Пока что в силу он не вступил.