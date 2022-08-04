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Около 20 тысяч орловцев получают выплату по уходу за нетрудоспособными людьми. Оформить ее могут те, кому исполнилось 14 лет.

На данный момент ежемесячную компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным лицом получают 19 877 жителей Орловской области.Ее доплачивают к пенсии подопечного, а составляет она 1200 рублей. Право на оформление такой выплаты появляется с 14 лет.

В отделении Пенсионного фонда РФ по Орловской области уточнили, что за назначением компенсации можно обратиться через личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги», лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ или же направить заявление по почте.

Когда выплату назначат, весь период ухода зачтется в страховой стаж по индивидуальному пенсионному коэффициенту.