В Заводском районе Орла 3 августа проходит отключение горячей воды

В Орле проходит отключение горячей воды Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле сегодня, 3 августа, жители нескольких улиц в Заводском районе остались временно без горячей воды. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

С 14.00 до 17.00 теплой воды не будет в доме №252а по Комсомольской, с 9.00 до 17.00 в домах на улице Планерной № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, а с 9.00 до 11.00 в доме №37 по улице Латышских стрелков.

- По информации диспетчера ООО «Газпром теплоэнерго Орел», отключение горячего водоснабжения запланировано в связи с плановыми работами, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.