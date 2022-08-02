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Общество2 августа 2022 13:53

Орловских автоледи приглашают поучаствовать в конкурсе

Девушкам предстоит продемонстрировать свои водительские навыки в десяти испытаниях
Нина СОКОЛОВА
Орловских автоледи приглашают посоревноваться в мастерстве вождения

Орловских автоледи приглашают посоревноваться в мастерстве вождения

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловских автоледи приглашают поучаствовать в конкурсе. Девушкам предстоит продемонстрировать свои водительские навыки в десяти испытаниях.

Ежегодный конкурс среди орловских автолюбительниц пройдет в следующую субботу, 13 августа, на парковке перед торговым комплексом «Лента». Девушек ожидают десять испытаний на умение виртуозно водить машину.

Как уточнили в пресс-службе администрации Орла, для участия в конкурсе необходимо водительское удостоверение категории «В», действующий полис ОСАГО, а также собственный технически исправный легковой автомобиль. Заявки на участие принимаются до 11 августа. Их можно отправить по телефону-факсу: 8 (4862) 76-02-94 или на почту: fks57@yandex.ru.

КОГДА? ГДЕ?

13 августа, 9.30

Московское шоссе, 56

(18+)