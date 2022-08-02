Зюганов, Рошаль, Баринов и Семин приедут в Орел на день города 5 августа

Валерий Баринов посетит Орёл в день города. Фото: Александр Подгорчук

В Орел на день города 5 августа 2022 приедут именитые гости. Губернатор Андрей Клычков рассказал, кого ждут в регионе.

Празднованию 456-й годовщины с даты основания Орла глава области посвятил эфир в соцсетях. Он сообщил, что облцентр посетят председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, футбольный тренер Юрий Семин, всемирно известный врач Леонид Рошаль, народный артист РФ Валерий Барановичах, а также другие выдающиеся орллвцы, представители федеральных министерств и ведомств.

-Всех приглашаю вместе провести праздничные мероприятия. Когда был коронавирус, мы были вынуждены ограничивать наше живое общение. Этот год послужит целям единения большой орловской семьи, - обратился к жителям Орла и районов губернатор.

Афишу событий на День города смотрите здесь.