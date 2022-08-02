Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле прошел митинг в честь Дня ВДВ. Мероприятие состоялось на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и конфликтов.

Митинг посетили десантники, ветераны боевых действий, местные жители, представители власти, рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

– Воздушно-десантные войска всегда работают на самой передовой. Так было во время Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах в Афганистане, Чечне, Югославии, в Сирии, а сегодня низкий поклон тем, кто выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Нет такого другого рода войск, где было бы столько героев, - сказал Владимир Ивановский.

Орловцы почти минутой молчания память погибших и возложили цветы к памятнику. В рамках мероприятия состоялось показательное выступление молодых воспитанников клуба «Десантник».